Бразилія розглядає можливість виходу з Міжнародного кримінального суду

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"Президент Лула правильно попередив, що існує дисбаланс, коли одні країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші – ні, наприклад Сполучені Штати, Китай та інші важливі країни. Це говорить про те, що в якийсь момент бразильська дипломатія може переглянути свою прихильність до цієї угоди, оскільки такої рівності між націями не було. Це було попередження, яке зробив президент. Звичайно, бразильська дипломатія знатиме, як це оцінити", - заявив Діно.

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Міністр підкреслив, що "дисбаланс" може призвести до "нав'язування волі" одних країн іншим.

"Міжнародний кримінальний суд належить деяким націям, але не всім. І це те попередження, яке зробив президент щодо необхідності рівності між країнами. Іншими словами: або всі погоджуються, або немає сенсу мати суд, який судить лише одних, а інших ні", – додав він.

Крім цього, Діно сказав, що можливий арешт путіна буде "рішенням політичного характеру". За його словами, країни, які входять до сфери діяльності Організації Об’єднаних Націй повинні "повторно обговорити" Римський статут, який встановив створення суду, щоб "досягти рівності".

Заява міністра була зроблена після того, як Лула сказав, що путіна, на якого МКС видав ордер на арешт за злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей, не будуть заарештовувати, якщо той приїде з візитом до Бразилії. Будучи підписантом Римського статуту, Бразиліа зобов'язана виконувати розпорядження суду, якщо президент рф прибуде в країну.

Нагадаємо

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що судова влада Бразилії вирішуватиме, чи буде заарештований президент росії володимир путін, якщо він відвідає зустріч “Групи 20” у Ріо-де-Жанейро наступного року.