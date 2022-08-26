"Брайтон-Бич переименовали на "Украинский путь": в честь Украины назвали 20 улиц и площадей в 14 странах мира

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"На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Речь идет о Чехии, Польше, Литве, Латвии, Албании, Словакии, Норвегии, Канаду, Венгрию, Эстонию, Швецию, Францию, Исландию, Люксембург и США", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в шести странах (Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии, Канады) "украинские" названия получили улицы и площади, на которых расположены дипломатические учреждения россии.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ко Дню Независимости Украины в Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон-Бич авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".

"Работу по переименованию за границей улиц на связанные с Украиной МИД начал в сотрудничестве с украинским коммуникационным агентство Be-it Agency консалтинговой группы One Philosophy после российского вторжения в Украину. В первую очередь, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения", - подытожили в МИД.

Дополнение

В столице Сербии Белграде ко Дню Независимости Украины тысячи украинцев в вышиванках и с сине-желтыми флагами образовали живую цепь единства.