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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Брайтон-Бич переименовали на "Украинский путь": в честь Украины назвали 20 улиц и площадей в 14 странах мира

Киев • УНН

 • 478647 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В 14 странах мира переименовали или назвали в честь нашего государства около 20 улиц и площадей в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке, передает УНН.

"Брайтон-Бич переименовали на "Украинский путь": в честь Украины назвали 20 улиц и площадей в 14 странах мира

Цитата

"На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Речь идет о Чехии, Польше, Литве, Латвии, Албании, Словакии, Норвегии, Канаду, Венгрию, Эстонию, Швецию, Францию, Исландию, Люксембург и США", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в шести странах (Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии, Канады) "украинские" названия получили улицы и площади, на которых расположены дипломатические учреждения россии. 

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ко Дню Независимости Украины в Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон-Бич авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".

"Работу по переименованию за границей улиц на связанные с Украиной МИД начал в сотрудничестве с украинским коммуникационным агентство Be-it Agency консалтинговой группы One Philosophy после российского вторжения в Украину. В первую очередь, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения", - подытожили в МИД.

Дополнение 

В столице Сербии Белграде ко Дню Независимости Украины тысячи украинцев в вышиванках и с сине-желтыми флагами образовали живую цепь единства.

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