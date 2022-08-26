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"Брайтон-Біч перейменували на "Український шлях": на честь України назвали 20 вулиць і площ у 14 країнах світу

Київ • УНН

 • 478647 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь нашої держави загалом близько 20 вулиць і площ на знак солідарності з Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Фейсбуці, передає УНН.

"Брайтон-Біч перейменували на "Український шлях": на честь України назвали 20 вулиць і площ у 14 країнах світу

Цитата

"На сьогодні в межах кампанії Ukraine Street на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Мова йде про Чехію, Польщу, Литву, Латвію, Албанію, Словаччину, Норвегію, Канаду, Угорщину, Естонію, Швецію, Францію, Ісландію, Люксембург та США", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, у шести країнах (Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії, Канади) "українські" назви дістали вулиці та площі, на яких розташовані дипломатичні установи росії. 

У зовнішньополітичному відомстві додали, що до Дня Незалежності України у Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч авеню та Коні Айленд Авеню в Брукліні перейменували на "Український шлях".

"Роботу з перейменування за кордоном вулиць на такі, що пов’язані з Україною, МЗС розпочало у співпраці з українським комунікаційним агентство Be-it Agency консалтингової групи One Philosophy після російського вторгнення в Україну. В першу чергу, на знак підтримки України перейменувати запропонували саме ті вулиці, де розташовані російські дипломатичні та консульські установи", - підсумували у МЗС.

Доповнення 

У столиці Сербії Белграді до Дня Незалежності України тисячі українців у вишиванках і з синьо-жовтими прапорами утворили живий ланцюг єдності.

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