День Незалежності-2022: українці створили живий ланцюг єдності в Сербії

Цитата

«Усі українці, наші друзі, дипломати з братніх країн пройшли ходою від палацу президента до площі республіки в Белграді. Особливо приємно вразило - участь глави офісу ЄС в Сербії Еммануеля Джофре. На площі Республіки організували ланцюг єдності ми всі, всі, хто був і підтримує нас у ці складні часи російської навали», - ідеться в повідомленні посла.

Доповнення

У Центральному парку Нью-Йорка громадяни України та місцеві жителі розгорнули «Прапор мужності», який, за їхніми словами, є найбільшим у світі прапором України. Десятки людей несли прапори меншого розміру. Софія Бедрій, яка була в парку, сказала, що Україна завжди була незалежною і буде такою в майбутньому.