День Независимости-2022: украинцы образовали живую цепь единства в Сербии

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«Все украинцы, наши друзья, дипломаты из братских стран прошли шествием от дворца президента до площади республики в Белграде. Особенно приятно поразило – участие главы офиса ЕС в Сербии Эммануэля Джофре. На площади Республики организовали цепь единства мы все, все кто был и поддерживает нас в эти сложные времена российского нашествия», – говорится в сообщении.

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В Центральном парке Нью-Йорка граждане Украины и местные жители развернули «Флаг мужества», который, по их словам, является самым большим в мире флагом Украины. Десятки людей несли знамена меньшего размера. София Бедрий, которая была в парке, сказала, что Украина всегда была независимой и будет таковой в будущем.