Брат Каськива объявлен в розыск

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109565 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116272 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116949 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146499 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115941 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145034 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130410 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130419 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Брат Каськива объявлен в розыск

Брат Каськива объявлен в розыск

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По запросу Национального антикоррупционного бюро Украины объявлен в розыск Александра Каськива - брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

Отметим, что Александр Владимирович Каськив 29 апреля 1984 года рождения скрывается от органов досудебного расследования. Его обвиняют в ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.).

Указано, что он исчез 1 августа 2018 года. Мера пресечения в отношении него не применялась.

Напомним, бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива подозревали в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

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