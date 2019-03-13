Брата Каськіва оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За запитом Національного антикорупційного бюро України оголошено у розшук Олександра Каськіва - брата колишнього голови Державного агентства з інвестиції та управлінню національними проектами Владислава Каськіва. Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
Зазначимо, що Олександр Володимирович Каськів 29 квітня 1984 року народження переховується від органів досудового розслідування. Його обвинувачують у ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.).
Вказано, що він зник 1 серпня 2018 року. Запобіжний захід стосовно нього не застосовувався.
Нагадаємо, колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіва підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).