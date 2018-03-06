Браконьеры наловили краснокнижного осетра и камбалы "Калкан" на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Пограничники обнаружили тайник с более чем двумя десятками осетра и камбалы "Калкан" на сумму около 1 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, передает УНН.
"Вчера вечером в ходе реализации информации о возможном незаконного вылова водных живых ресурсов, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и пограничники отдела" Геническ "обнаружили три мешка с рыбой. Незаконный вылов находился на берегу Азовского моря в районе населенного пункта Геническ у одного из причалов ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в мешках находилось 16 рыб осетра русского, который занесен в Красную книгу, и 10 рыбин камбалы калкан. Общая сумма ущерба государству оценивается в почти 1 млн грн.
На место происшествия пограничники сразу вызвали представителей рыбоохранного патруля и Национальной полиции. В настоящее время правоохранителями проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению круга причастных лиц к противоправной деятельности.
Напомним, в октябре прошлого года, пограничники задержали двух браконьеров с пойманных 2,5 метровой белугой , которая занесена в Красную книгу.