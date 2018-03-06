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Браконьєри наловили червонокнижного осетра і камбали "Калкан" на 1 млн грн

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Прикордонники виявили схованку із понад двома десятка осетра та камбали “Калкану” на суму близько 1 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ, передає УНН.

“Учора ввечері в ході реалізації інформації щодо можливого незаконного вилову водних живих ресурсів, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та прикордонники відділу "Генічеськ" виявили три мішки з рибою. Незаконний вилов знаходився на березі Азовського моря в районі населеного пункту Генічеськ біля одного із причалів”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у мішках знаходилось 16 рибин осетра російського, який занесений до Червоної книги, та 10 рибин камбали Калкану. Загальна сума збитків державі оцінюється у майже 1 млн грн.

На місце події прикордонники одразу викликали представників рибоохоронного патруля та Національної поліції. На даний час правоохоронцями проводяться невідкладні слідчі заходи щодо встановлення кола причетних осіб до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в жовтні минулого року, прикордонники затримали двох браконьєрів з упійманою 2,5-метровою білугою, яка занесена до Червоної книги.

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