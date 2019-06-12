БПП еще не определилась с позицией по увольнению Луценко, Климкин и назначению Пристайко

"Эти вопросы будут решаться на заседании фракции. На эту минуту ее нет", - отметил Гончаренко.



По его словам, заседание фракции происходят перед началом сессионной недели.



Напомним, вчера в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначения на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.



Кроме того, вчера также в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.