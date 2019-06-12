БПП ще не визначилась із позицією по звільненню Луценка, Клімкіна і призначенню Пристайка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" ще не визначилась зі своєю позицією щодо підтримки подань Президента про звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора, звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на його місце Вадима Пристайка. Про це повідомив заступник голови фракції БПП, народний депутат України Олексій Гончаренко в коментарі кореспондент УНН.
"Ці питання будуть вирішуватись на засіданні фракції. На цю хвилину її немає", - зазначив Гончаренко.
За його словами, засідання фракції відбуваються перед початком сесійного тижня.
Нагадаємо, вчора у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови АП Вадима Пристайка.
Крім того, вчора ж у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.