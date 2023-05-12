"Божья скорость": архиепископ Кентерберийский получил штраф за нарушение правил дорожного движения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Всего через несколько дней после помазания короля Карла III архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был привлечен к ответственности за превышение скорости, как стало известно в пятницу, пишет AFP, передает УНН.
Детали
Правонарушение произошло еще 2 октября, и лидер всемирной англиканской общины трижды пытался заплатить штраф в размере 300 фунтов стерлингов (375 долларов США), чтобы избежать судебного разбирательства.
«У него есть все документы, подтверждающие, что он пытался заплатить. Ошибки администратора, похоже, вызывают проблемы», - сказал представитель AFP.
«Ему не сообщили о том, что дело передано в суд».
После того, как штраф остался неоплаченным, 67-летнему архиепископу насчитали три штрафных балла на водительские права.
Как сообщила газета Evening Standard, Volkswagen Golf Уэлби был снят камерой контроля скорости на дороге, прилегающей к реке Темзе, когда он ехал к своей официальной резиденции в Ламбетском дворце.
Он ехал со скоростью 25 миль (40 километров) в час, что на пять миль в час превышает разрешенную скорость на этом участке дороги, и должен был оплатить общий юридический счет в размере 510 фунтов стерлингов, говорится в сообщении.
Согласно законодательству Великобритании, если автомобилист набирает 12 и более штрафных баллов в течение трех лет, ему может быть отказано в управлении автомобилем.