"Божа швидкість": архієпископ Кентерберійський отримав штраф за порушення правил дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Усього через кілька днів після помазання короля Чарльза III архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі був притягнутий до відповідальності за перевищення швидкості, як стало відомо у п'ятницю, пише AFP, передає УНН.
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Правопорушення сталося ще 2 жовтня, і лідер всесвітньої англіканської громади тричі намагався заплатити штраф у розмірі 300 фунтів стерлінгів (375 доларів США), щоб уникнути судового розгляду.
«У нього є всі документи, які б підтверджували, що він намагався заплатити. Помилки адміністратора, схоже, викликають проблеми», - сказав представник AFP.
«Йому не повідомили про те, що справу передано до суду».
Після того, як штраф залишився неоплаченим, 67-річному архієпископу нарахували три штрафні бали на водійські права.
Як повідомила газета Evening Standard, Volkswagen Golf Велбі був знятий камерою контролю швидкості на дорозі, що прилягає до річки Темзи, коли він їхав до своєї офіційної резиденції у Ламбетському палаці.
Він їхав зі швидкістю 25 миль (40 кілометрів) на годину, що на п'ять миль на годину перевищує дозволену швидкість на цій ділянці дороги, і мав сплатити загальний юридичний рахунок у розмірі 510 фунтів стерлінгів, йдеться у повідомленні.
Згідно із законодавством Великої Британії, якщо автомобіліст набирає 12 і більше штрафних балів протягом трьох років, йому може бути відмовлено у керуванні автомобілем.