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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 132686 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Боевики застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться украинским военным - ООС

Боевики застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться украинским военным - ООС

Киев  •  УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. На мариупольском направлении боевики убили своего сослуживца, который хотел сдаться украинским военным. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

Как отмечается, сегодня ночью на мариупольском направлении боевик из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию.

"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться к нашим войскам он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца", - говорится в сообщении.

Указано, что тело боевика доставили в морг одной из больниц Мариуполя с помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил.

Напомним, с начала сегодняшних суток в результате обстрелов в Донбассе один украинский военный уже погиб.

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