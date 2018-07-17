Боевики застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться украинским военным - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На мариупольском направлении боевики убили своего сослуживца, который хотел сдаться украинским военным. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
Как отмечается, сегодня ночью на мариупольском направлении боевик из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию.
"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться к нашим войскам он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца", - говорится в сообщении.
Указано, что тело боевика доставили в морг одной из больниц Мариуполя с помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил.
Напомним, с начала сегодняшних суток в результате обстрелов в Донбассе один украинский военный уже погиб.