Бойовики застрелили свого колегу, який хотів здатися українським військовим - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На маріупольському напрямку бойовики вбили свого товариша по службі, який хотів здатися українським військовим. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.
Як зазначається, сьогодні вночі на маріупольському напрямку бойовик зі складу 9-го ОШПМП намагався перетнути лінію розмежування та перейти на підконтрольну Україні територію.
“Наразі відомо, що у російського найманця були проблеми фінансового характеру зі своїми співслужбовцями. Однак дістатися наших військ він так і не зміг. Розлючені „кредитори“ пострілом у спину цинічно вбили свого колишнього товариша по службі”, — сказано у повідомленні.
Вказано, що тіло бойовика доставили у морг однієї з лікарень Маріуполя з допомогою військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти зі складу Об’єднаних сил.
Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий вже загинув.