Боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы на мариупольском направлении и в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы по Широкино, Талаковке и Новозвановке. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, передает УНН.
"На мариупольском - из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Широкино и Талаковке. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Марьинке, Широкино, Лебединском и Гнутово", - говорится в сообщении.
На донецком направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли Южное и Опытное.
"На луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, на Донбассе с начала суток боевики обстреляли позиции украинских военных 25 раз.