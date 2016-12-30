Бойовики застосували 120 та 82 міліметрові міномети на маріупольському напрямку та Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні бойовики застосували 120 та 82 міліметрові міномети по Широкиному, Талаківці та Новозванівці. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО, передає УНН.
"На маріупольському – зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому",- йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку зі стрілецької зброї бойовики стріляи по Південному та Опитному.
"На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці",- зазначили в штабі.
Як повідомляв УНН, на Донбасі з початку доби бойовики обстріляли позиції українських військових 25 разів.