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Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ находиться на блокпосту и общаться с гражданскими

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На блокпосту вооруженных формирований в населенном пункте Горловка боевики заявили сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, последние не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежедневный отчет СММ ОБСЕ.

“На блокпосту вооруженных формирований в населенном пункте Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный мужчина в камуфляжной одежде сказал патрулю Миссии, что наблюдателям необходимо покинуть этот район, поскольку его „командир“ не был проинформирован о прибытии СММ”, — рассказали в миссии.

Так, наблюдатели отметили, что объяснили положение мандата Миссии, и вооруженный мужчина попросил их подождать.

“Примерно через 10 минут другой человек в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с „людьми из Донецка“ и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами”, — сообщили наблюдатели.

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Они также отметили, что стороны продолжают отказывать СММ в неограниченном доступе к трем участкам разведения, а также в возможности передвигаться отдельными дорогами, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.

Как сообщал УНН, ранее боевики оккупированного Донбасса пригрозили представителям Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ, сбивать беспилотники организации.

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