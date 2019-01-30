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Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ перебувати на блокпості та спілкуватися з цивільними

Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ перебувати на блокпості та спілкуватися з цивільними

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На блокпості збройних формувань у населеному пункті Горлівка бойовики заявили співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що останні не мають права перебувати на блокпості та спілкуватися з присутніми там цивільними особами. Про це повідомляє УНН із посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ. 

“На блокпості збройних формувань у населеному пункті Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) озброєний чоловік у камуфляжному одязі сказав патрулю Місії, що спостерігачам необхідно залишити цей район, оскільки його „командир“ не був поінформований про прибуття СММ”, — розповіли в місії.

Так, спостерігачі зазначили, що пояснили положення мандата Місії, і озброєний чоловік попросив їх зачекати.

“Приблизно через 10 хвилин інший чоловік у камуфляжному одязі повідомив спостерігачам про те, що він переговорив із „людьми з Донецька“ і патруль повинен залишити цей район, а також про те, що спостерігачі СММ не мають права перебувати на блокпості та спілкуватися з присутніми там цивільними особами”, — повідомили спостерігачі.

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Вони також зазначили, що сторони продовжують відмовляти СММ у необмеженому доступі до трьох ділянок розведення, а також у можливості пересуватися окремими дорогами, які раніше були визначені як важливі для здійснення Місією ефективного моніторингу та для пересування цивільних осіб.

Як повідомляв УНН, раніше бойовики окупованого Донбасу пригрозили представникам Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, що збиватимуть безпілотники організації.

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