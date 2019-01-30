Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ перебувати на блокпості та спілкуватися з цивільними

КИЇВ. 30 січня. УНН. На блокпості збройних формувань у населеному пункті Горлівка бойовики заявили співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що останні не мають права перебувати на блокпості та спілкуватися з присутніми там цивільними особами. Про це повідомляє УНН із посиланням на щоденний звіт СММ ОБСЄ.