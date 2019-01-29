Безпілотник ОБСЄ помітив на Донбасі 30 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітив 30 ворожих танків у непідконтрольних уряду України районах Донбасу. Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ від 29 січня, передає УНН.
Так, за інформацією спостерігачів, 26 січня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив у непідконтрольних урядові районах 19 танків (вісімнадцять Т‑64 й один Т‑72), 11 буксируваних мінометів (120 мм) і 4 зенітні ракетні комплекси (9K35 "Стріла‑10") на полігоні поруч із Бугаївкою та 11 танків (десять Т‑64 й один Т‑72 з демонтованою гарматою) на полігоні біля населеного пункту Шимшинівка, що розташоване в 27 кілометрах на південний захід від Луганська.
Як повідомляв УНН, 19 січня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення трьох танків Т-72 поряд з житловими будинками у селищі Заїченко на південь від Донецька та низку інших порушень з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики глушили безпілотник СММ ОБСЄ.