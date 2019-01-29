Беспилотник ОБСЕ заметил на Донбассе 30 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметил 30 вражеских танков в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ от 29 января, передает УНН.
Так, по информации наблюдателей, 26 января БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил в неподконтрольных правительству районах 19 танков (восемнадцать Т-64 и один Т-72), 11 буксируемых минометов (120 мм) и 4 зенитные ракетные комплексы (9K35 "Стрела-10") на полигоне рядом с Бугаевкой и 11 танков (десять Т-64 и один Т-72 с демонтированной пушкой) на полигоне возле населенного пункта Шимшиновка, расположенного в 27 километрах к юго-западу от Луганска.
Как сообщал УНН, 19 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещения трех танков Т-72 рядом с жилыми домами в поселке Заиченко южнее Донецка и ряд других нарушений со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, в Донбассе боевики глушили беспилотник СММ ОБСЕ.