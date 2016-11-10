Боевики за сутки 44 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

"На Мариупольском направлении враг 25 раз используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. В районе Широкино, Павлополь и Богдановка работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз по различным видам вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - добавили в штабе АТО.

Также на Донецком - зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные минскими договоренностями минометы.