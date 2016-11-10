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15 марта, 19:03 • 112087 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157658 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125344 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109881 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104030 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Боевики за сутки 44 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

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Киев • УНН

 • 6735 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"На Мариупольском направлении враг 25 раз используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. В районе Широкино, Павлополь и Богдановка работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз по различным видам вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское", - добавили в штабе АТО.

Также на Донецком - зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные минскими договоренностями минометы.

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