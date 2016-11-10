Бойовики за добу 44 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку ворог 25 разів використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 міліметрові міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар’їнка. В районі Широкиного, Павлополя та Богданівки працював снайпер. По Водяному ворог вів вогонь із 122 міліметрової артилерії, ” — йдеться в повідомленні.
“На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент 14 разів з різних видів озброєння, включаючи міномети, обстріляв Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське та Новотошківське,” — додали у штабі АТО.
Також на Донецькому — зафіксовано 5 обстрілів по Авдіївці та Луганському. Щоразу, окрім іншого озброєння ворог використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети.