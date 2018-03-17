Боевики за день совершили один обстрел из гранатометов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. С начала суток до 18:00 на Донбассе был зафиксирован один обстрел украинских позиций - на донецком направлении. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на донецком направлении", - отметили в штабе.
В частности из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное. "В результате вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - добавили в пресс-центре.
На луганском направлении, по сообщению, обстрелов не зафиксировано.
"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", - сообщили в штабе.
Напомним, по данным разведки, Россия снимает на Донбассе фейковые антиукраинские видео.