Бойовики за день здійснили один обстріл з гранатометів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Від початку доби до 18:00 на Донбасі було зафіксовано один обстріл українських позицій - на донецькому напрямку. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл наших позицій на донецькому напрямку", - зазначили у штабі.
Зокрема з гранатометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі населеного пункту Опитне. "Унаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав", - додали у прес-центрі.
На луганському напрямку, за повідомленням, обстрілів не зафіксовано.
"Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія знімає на Донбасі фейкові антиукраїнські відео.