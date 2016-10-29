Боевики за день 32 раза открыли огонь в сторону позиций ВСУ на Донбассе

"С полуночи и до 18 часов вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 случая открытия огня по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на мариупольском направлении состоялось 17 обстрелов.

"В районе Марьинки использовалось стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра. По защитниках Лебединского, Талаковка, Широкино, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм и ствольную артиллерию 122 калибра", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на донецком направлении зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций.

"В частности, в Светлодарске укрепления военных частей подверглись обстрелам из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра. В районе Авдеевки рядом со ствольной артиллерией калибра 122 мм оккупанты использовали против Вооруженных сил Украины минометы обоих калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие", - добавили в штабе.

Указано, что на луганском направлении состоялось 6 вооруженных провокаций.

"Против сил АТО в Богуславском враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозвановке кроме стрелкового оружия и гранатометов боевики неоднократно применяли минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.