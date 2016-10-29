Бойовики за день 32 рази відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З початку доби до 18:00 бойовики 32 рази відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, на маріупольському напрямку відбулось 17 обстрілів.
"У районі Мар’їнки використовувалась стрілецька зброя та кулемети великого калібру. По захисниках Лебединського, Талаківки, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82 мм та ствольну артилерію 122 калібру", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що на донецькому напрямку зафіксовано 9 обстрілів українських позицій.
"Зокрема, в Світлодарську укріплення військових частин було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому – з мінометів 120 калібру. В районі Авдіївки поруч зі ствольною артилерією калібру 122 мм окупанти використали проти Збройних сил України міномети обох калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю", - додали у штабі.
Вказано, що на луганському напрямку відбулось 6 збройних провокацій.
"Проти сил АТО в Богуславському ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці окрім стрілецької зброї та гранатометів бойовики неодноразово застосовували міномети 82 калібру", - йдеться у повідомленні.