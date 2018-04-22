Боевики за день 10 раз обстреляли позиции ВСУ

"В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Талаковки. Также гранатометы оккупанты применили по защитникам Шахты "Бутовка" и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем и Гнутово. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра, на Луганском направлении с 82 мм минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли защитников Троицкого.

"В результате вражеских обстрелов украинские воины не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО.