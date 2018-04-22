Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Талаківки. Також гранатомети окупанти застосували по оборонцях Шахти „Бутівка“ та Водяного, а великокаліберні кулемети — під Павлополем і Гнутовим. Крім цього, по українських позиціях в районі Павлополя та Новотроїцького — вівся снайперський вогонь”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-центру, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Троїцького.
“Унаслідок ворожих обстрілів українські воїни не постраждали”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 21 квітня, бойовики здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО.