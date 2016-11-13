Боевики из танка обстреляли Крымское в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Боевики вели обстрелы по Крымскому в Луганской области из танка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
Боевики в зоне АТО с полуночи и до 18 часов продолжили интенсивные обстрелы украинских позиций. На луганском направлении, с использованием минометов обстреляли урочище Костомарово, Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Сокольники. По Крымскому вел огонь танк.
На мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь. Вблизи последнего работал вражеский снайпер.
На донецком - в районе Авдеевки противник применил миномет.
Всего в зоне АТО с нуля и до 18 часов произошло 27 обстрелов.