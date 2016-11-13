Бойовики з танка обстріляли Кримське на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Бойовики вели обстріли по Кримському на Луганщині з танка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Бойовики у зоні АТО з опівночі і до 18 години продовжили інтенсивні обстріли українських позицій. На луганському напрямку, з використанням мінометів, обстріляли урочище Костомарове, Кримське, а з гранатометів та стрілецької зброї -- Новоолександрівку і Сокільники. По Кримському вів вогонь танк.
На маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Водяне, Новотроїцьке, Талаківку та Павлопіль. Поблизу останнього працював ворожий снайпер.
На донецькому – в районі Авдіївки противник застосував міномет.
Загалом у зоні АТО з нуля і до 18 години відбулося 27 обстрілів.