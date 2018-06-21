Боевики с начала суток продолжают обстреливать позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российско-террористические группировки с начала этих суток продолжают обстрелы позиций Объединенных сил из стрелкового оружия. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С полуночи и по состоянию на девять часов утра противник совершил 4 прицельных обстрела наших оборонительных укреплений", - сказал Мотузяник.
По его словам, в основном это были провокационные обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Эти враждебные провокации фиксировались на Луганском и Донецком направлениях, а именно вблизи Троицкого, Широкино, Лебединского и Павлополя. Отмечу, что украинские защитники надежно держат оборону, и 3 раза открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение. Ситуация остается под контролем подразделений Объедененных сил ", - отметил Мотузяник.
Он отметил, что с начала суток потерь среди наших защитников нет. Потери противника уточняются.
Напомним, во время боевых действий прошлой эпохи трое украинских воинов получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.