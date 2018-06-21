Боевики с начала суток продолжают обстреливать позиции ООС

"С полуночи и по состоянию на девять часов утра противник совершил 4 прицельных обстрела наших оборонительных укреплений", - сказал Мотузяник.



По его словам, в основном это были провокационные обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



"Эти враждебные провокации фиксировались на Луганском и Донецком направлениях, а именно вблизи Троицкого, Широкино, Лебединского и Павлополя. Отмечу, что украинские защитники надежно держат оборону, и 3 раза открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение. Ситуация остается под контролем подразделений Объедененных сил ", - отметил Мотузяник.



Он отметил, что с начала суток потерь среди наших защитников нет. Потери противника уточняются.



Напомним, во время боевых действий прошлой эпохи трое украинских воинов получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.