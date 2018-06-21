Бойовики з початку доби продовжують обстрілювати позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російсько-терористичні угруповання з початку цієї доби продовжують обстріли позицій Об’єднаних сил зі стрілецької зброї. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від опівночі і станом на дев’яту годину ранку противник здійснив 4 прицільних обстріли наших оборонних укріплень", - сказав Мотузяник.
За його словами, в основному це були провокаційні обстріли, із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.
"Ці ворожі провокації фіксувалися на Луганському та Донецькому напрямках, а саме поблизу Троїцького, Широкиного, Лебединського і Павлополя. Відзначу, що Українські захисники надійно тримають оборону, та 3 рази відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння. Ситуація залишається під контролем підрозділів Об’єднаних сил", - зазначив Мотузяник.
Він зауважив, що з початку доби втрат серед наших захисників немає. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, під час бойових дій минулої доби троє українських воїнів отримали поранення. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.