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Боевики с начала суток совершили 31 обстрел - штаб

Боевики с начала суток совершили 31 обстрел - штаб

Киев • УНН

 • 7131 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения. Всего, по состоянию на 18.00, произошел 31 обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому - снайпер.

Зато на луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем обстреляли Новозвановку и Авдеевку.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении.

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