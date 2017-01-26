Боевики с начала суток совершили 31 обстрел - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения. Всего, по состоянию на 18.00, произошел 31 обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому - снайпер.
Зато на луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем обстреляли Новозвановку и Авдеевку.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении.