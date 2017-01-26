Бойовики з початку доби здійснили 31 обстріл - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції із важкого озброєння. Всього, станом на 18.00, відбувся 31 обстріл”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї — по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому — снайпер.
Натомість, на луганському напрямку по Новозвінівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82 міліметрових мінометів.
На донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем обстріляли Новозванівку та Авдіївку.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку.