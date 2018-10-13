Боевики с начала суток уже пять раз обстреляли позиции ВСУ

Как отметили в ведомстве, в частности, на Луганском направлении противник утром выпустил 10 мин, а также применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Вильне.

"На Донецком направлении ночью и в утренние часы российско-оккупационные войска дважды из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели провокационный огонь неподалеку Широкино, а также один раз из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного.

У Лебединского украинские военные были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник выпустил 8 мин калибра 82 мм со стороны оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны уточнили, что украинская сторона один раз с начала суток дала "адекватный ответ противнику". Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 26 раз открывали огонь по позициям наших войск.