Боевики с начала суток уже пять раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По состоянию на 11.00 сегодня с начала суток зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в том числе из минометов калибра 82 мм. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Как отметили в ведомстве, в частности, на Луганском направлении противник утром выпустил 10 мин, а также применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Вильне.
"На Донецком направлении ночью и в утренние часы российско-оккупационные войска дважды из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели провокационный огонь неподалеку Широкино, а также один раз из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Водяного.
У Лебединского украинские военные были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник выпустил 8 мин калибра 82 мм со стороны оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.
При этом в Минобороны уточнили, что украинская сторона один раз с начала суток дала "адекватный ответ противнику". Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 26 раз открывали огонь по позициям наших войск.