Бойовики з початку доби вже п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Станом на 11.00 сьогодні від початку нової доби зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у тому числі із мінометів калібру 82 мм. Про це повідомив речник прес-служби Міністерства оборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.