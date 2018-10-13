Бойовики з початку доби вже п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Станом на 11.00 сьогодні від початку нової доби зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у тому числі із мінометів калібру 82 мм. Про це повідомив речник прес-служби Міністерства оборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Як зазначили у відомстві, зокрема, на Луганському напрямку противник зранку випустив 10 мін, а також застосував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Вільне.
"На Донецькому напрямку вночі та у ранковий час російсько-окупаційні війська двічі з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели провокаційний вогонь неподалік Широкиного, а також один раз з гранатометів та стрілецької зброї — поблизу Водяного.
Біля Лебединського українські військові були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник випустив 8 мін калібру 82 мм з боку окупованої Ужівки", - йдеться у повідомленні.
При цьому в Міноборони уточнили, що українська сторона один раз з початку доби дала "адекватну відповідь противнику". Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.