ООС: бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Сепаратисти 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази.
Бойовики вели прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 100 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка, Новозванівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Мар’їнка, Тарамчук, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Опорні пункти наших військ у районі Новолуганського окупанти обстрілювали з мінометів 120-го калібру, артилерійських гармат калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Троїцького та Світлодарська”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав легке поранення.
За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.