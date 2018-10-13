ООС: боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 4 раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 4 раза.
Боевики вели прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. Опорные пункты наших войск в районе Новолуганское оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Троицкого и Светлодарска”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.
По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и двое ранены.