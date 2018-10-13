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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115596 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123586 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163155 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151157 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139661 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177458 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118255 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

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ООС: боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 4 раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 4 раза.

Боевики вели прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. Опорные пункты наших войск в районе Новолуганское оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра получили защитники Троицкого и Светлодарска”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

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