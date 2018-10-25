Боевики с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранив одного военнослужащего. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 11:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три прицельных обстрела наших позиций", - отметил спикер Минобороны.
По его словам, с начала этого периода по состоянию на 11:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три прицельных обстрела наших позиций. Как уточнил представитель пресс-центра, враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы произошли вблизи Авдеевки, Красногоровки и Гнутово.
При этом он уточнил, что защитники Украины несколько раз открывали адекватный огонь, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.
"В результате боевых действий от начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Нашего защитника эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - добавил пресс-секретарь.
В целом, по его словам, ситуация на линии фронта контролируемая украинскими военными из состава Объединенных сил.
Напомним, 24 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 4 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.