Бойовики з початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил тричі обстріляли позиції Збройних сил України, поранивши одного військовослужбовця. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.