Бойовики з початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил тричі обстріляли позиції Збройних сил України, поранивши одного військовослужбовця. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“З початку цієї доби станом на 11:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три прицільні обстріли наших позицій”, — зазначив спікер Міноборони.
За його словами, з початку цієї доби станом на 11:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три прицільні обстріли наших позицій. Як уточнив представник прес-центру, ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли відбулися поблизу Авдіївки, Красногорівки та Гнутового.
При цьому він уточнив, що захисники України декілька разів відкривали адекватний вогонь у відповідь, з метою збереження життя та здоров’я особового складу.
“Внаслідок бойових дій, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я — задовільний”, — додав речник.
У цілому, за його словами, ситуація на лінії фронту є контрольованою українськими військовими зі складу Об’єднаних сил.
Нагадаємо, 24 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 4 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.