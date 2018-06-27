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Боевики с начала суток 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики с начала суток 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение текущих суток совершили 9 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С полуночи и по состоянию на 09.00 утра уже произошло 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Враг продолжает сознательно применять по оборонным укреплениям подразделений Объединенных сил запрещено минскими соглашениями вооружения", - сказал А. Мотузяник.

По его словам, этой ночью, на Луганском направлении позиции защитников Крымского были обстреляны оккупантами с минометов 82 калибра. Там было зафиксировано 22 разрывы мин.

Также, на протяжении сегодня на Донецком направлении враг 6 раз из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия прицельно обстрелял наши позиции, расположенные вблизи н.п. Водяное, Лебединское, Марьинка, Новомихайловка и Широкино.

"Подразделения Объединенных сил приняли адекватные меры по подавлению активности противника, потерь в рядах наших военных с начала текущих суток нет", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

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