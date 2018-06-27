Бойовики з початку доби 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

"Від опівночі і станом на 09.00 ранку вже сталося 9 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Ворог продовжує свідомо застосовувати по оборонних укріпленнях підрозділів Об’єднаних сил заборонене Мінськими угодами озброєння", - сказав О. Мотузяник.



За його словами, цієї ночі, на Луганському напрямку позиції оборонців Кримського були обстріляні окупантами із мінометів 82 калібру. Там було зафіксовано 22 розриви мін.



Також, упродовж вже цієї доби на Донецькому напрямку ворог 6 разів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї прицільно обстріляв наші позиції, розташовані поблизу н.п. Водяне, Лебединське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Широкине.



"Підрозділи Об’єднаних сил вжили адекватних заходів щодо придушення активності противника, втрат у лавах наших військових від початку поточної доби немає", - сказав Мотузяник.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.