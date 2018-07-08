Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала суток боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро, 8 июля, на линии соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил он.
По словам Мотузяника, все случаи нарушения режима тишины имели место на донецком направлении. Трижды под вражеским обстрелом попадали защитники Широкино - боевики 2 раза использовали стрелковое оружие и один раз - гранатометный огонь.
Кроме того, с началом дня противник почти час вел огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ возле Водяного.
Утром оккупанты применили гранатометы во время обстрелов позиций Объединенных сил возле Лебединского.
"Отмечу, что украинские защитники огонь не открывали, и потерь среди наших военных с начала текущих суток нет", - сказал спикер.
Напомним, за минувшие сутки ни один военный в Донбассе не пострадал.