Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции украинских военных

"По состоянию на сегодняшнее утро, 8 июля, на линии соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил он.

По словам Мотузяника, все случаи нарушения режима тишины имели место на донецком направлении. Трижды под вражеским обстрелом попадали защитники Широкино - боевики 2 раза использовали стрелковое оружие и один раз - гранатометный огонь.

Кроме того, с началом дня противник почти час вел огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ возле Водяного.

Утром оккупанты применили гранатометы во время обстрелов позиций Объединенных сил возле Лебединского.

"Отмечу, что украинские защитники огонь не открывали, и потерь среди наших военных с начала текущих суток нет", - сказал спикер.

Напомним, за минувшие сутки ни один военный в Донбассе не пострадал.