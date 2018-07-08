Бойовики з початку доби 5 разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогоднішній ранок, 8 липня, на лінії зіткнення зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ”, — повідомив він.
За словами Мотузяника, всі випадки порушення режиму тиші мали місце на донецькому напрямку. Тричі під ворожі обстріли потрапляли захисники Широкиного — бойовики 2 рази використовували стрілецьку зброю і один раз — гранатометний вогонь.
Крім того, з початком доби противник майже годину вів вогонь з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї по опорних пунктах ЗСУ, обладнаних біля Водяного.
Зранку окупанти застосували гранатомети під час обстрілів позицій Об’єднаних сил біля Лебединського.
“Відзначу, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, і втрат серед наших військових від початку поточної доби немає”, — сказав речник.
Нагадаємо, минулої доби жоден військовий на Донбасі не постраждав.