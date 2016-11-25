Боевики с начала суток 23 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

"С полуночи и до 18.00 российско-оккупационные войска осуществили 23 обстрела наших позиций", - говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационный контингент интенсивно ведет огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения, в общем за прошедшие сутки, 24 ноября, позиции украинских военных были обстреляны 28 раз.