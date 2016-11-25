Бойовики з початку доби 23 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування здійснили 23 обстріли по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18.00 російсько-окупаційні війська здійснили 23 обстріли наших позицій”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, загалом минулої доби, 24 листопада, позиції українських військових були обстріляні 28 разів.