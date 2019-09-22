Боевики уже четыре раза обстреляли украинские позиции в зоне ООС

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46410 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109393 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101290 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108515 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 118832 просмотра

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 11:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала сегодняшних суток, по состоянию на 11:00, в районе проведения операции зафиксировано четыре нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Все обстрелы противник совершил на донецком направлении", - сказал Мотузяник.

Так, в половине первого ночи враг обстрелял из пулеметов украинские оборонные позиции вблизи Николаевки. Около шести утра вражеские выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовке. Эти две провокации враг совершил из направленияю Докучаевска.

Далее, в 09:30, под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты так же били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Кроме того, пулеметы крупного калибра противник применил при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, который защищает н.п. Лебединское.

С начала суток, как отметил Мотузяник, подразделения украинских войск открывали огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

"По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению операции, надежно держат оборону и контролируют противника по всей линии соприкосновения", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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