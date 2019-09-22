Боевики уже четыре раза обстреляли украинские позиции в зоне ООС

"С начала сегодняшних суток, по состоянию на 11:00, в районе проведения операции зафиксировано четыре нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Все обстрелы противник совершил на донецком направлении", - сказал Мотузяник.

Так, в половине первого ночи враг обстрелял из пулеметов украинские оборонные позиции вблизи Николаевки. Около шести утра вражеские выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовке. Эти две провокации враг совершил из направленияю Докучаевска.

Далее, в 09:30, под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты так же били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Кроме того, пулеметы крупного калибра противник применил при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, который защищает н.п. Лебединское.

С начала суток, как отметил Мотузяник, подразделения украинских войск открывали огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

"По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению операции, надежно держат оборону и контролируют противника по всей линии соприкосновения", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.