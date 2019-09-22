Бойовики вже чотири рази обстріляли українські позиції у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 11:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир’я. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку сьогоднішньої доби, станом на 11:00, в районі проведення операції зафіксовано чотири порушення російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир’я. Усі обстріли противник здійснив на донецькому напрямку", - сказав Мотузяник.
Так, о пів на першу ночі ворог обстріляв із кулеметів українські оборонні позиції поблизу Миколаївки. Близько шостої ранку ворожі постріли з автоматичних гранатометів фіксувалися на підступах до Новогнатівки. Ці дві провокації ворог здійснив з напрямку Докучаєвська.
Далі, о 09:30, під ворожим вогнем перебували оборонці Водяного, де окупанти так само били з автоматичних гранатометів АГС та стрілецької зброї.
Окрім того, кулемети крупного калібру противник застосував під час ведення вогню в бік підрозділу Об’єднаних сил, який обороняє н.п. Лебединське.
Від початку доби, як зазначив Мотузяник, підрозділи українських військ відкривали вогонь у відповідь зі штатних піхотних засобів лише в одному випадку.
"За попередньою інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає. Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до проведення операції, надійно тримають оборону та контролюють противника по всій лінії зіткнення", - зазначив речник.
Нагадаємо, 21 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.