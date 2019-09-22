Бойовики вже чотири рази обстріляли українські позиції у зоні ООС

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 11:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир’я. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.