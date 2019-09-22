ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. 21 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – із артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького, а також Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ зафіксувала різкий сплеск обстрілів на Донбасі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Південного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського, а також Луганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, у зоні ООС поранено трьох військовослужбовців.